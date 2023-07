„Jsem ve dvou darovacích skupinkách, když máme doma nějakou věc, kterou už nepotřebujeme, dám ji někomu jinému. Martin se mnou na předávky často chodí,“ popisuje Pavla Ištaneková. Přesto ji syn před několika dnech dokonale zaskočil.

„Mami, dej klukovi,“ řekl Martin své mámě a podával jí svou hnědou aktovku. Ta zůstala stát s otevřenou pusou.

Umí jen deset vět

Martínkova slovní zásoba činí podle mámy asi 50 slov a 10 větných spojení. O to víc ji rozhodným a jasným vyjádřením překvapil.

„Asi na předávkách pochytil, že ty věci jiným lidem darujeme. Jsem na něj tak pyšná, že vlastně chápe, co jeho máma dělá a že chce pomáhat a darovat svoje věci taky,“ řekla dojatě. Dodala, že o aktovku už se přihlásila jiná maminka a v nejbližších dnech si ji má vyzvednout.

Oni učí nás, ne naopak

Na záměr malého Martina na internetu reagovali lidé velice pozitivně. „Skvělá máma, skvělý syn, dobré srdce,“ píší většinou. „Dojalo mě to, reakce mě opravdu mile překvapily,“ přiznala Pavla Ištaneková.

„Autisté jsou čisté duše, jsou to úžasné děti, které učí nás, ne my je,“ řekla Martinova maminka s tím, že by byla ráda, aby by její syn byl inspirací i pro zdravé děti.

