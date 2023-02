Nikola Vávrová (24) z Havířova vyrůstala v dětském domově. Tam se dostala poté, co utíkala z domova před opilou matkou. Teď studuje, vydělává si ve třech pracích a pomáhá při tom dětem, k nimž se osud také obrací zády.

Neměla od narození našlápnuto stejně, jako ostatní její vrstevníci. I když původně byla z úplné rodiny, život si s Nikolou Vávrovou nehezky zahrál. „Má maminka bohužel propadla alkoholu. Naši se poté rozvedli. Tím to začalo,“ vzpomíná na dětství.

„Alkohol je prostě nemoc. Když byla maminka s flaškou, nešlo s ní žít. Ubližovala mi, potom si to ani nepamatovala. I bratra měla v péči babička. Když nepila, byla to nejlepší kamarádka. Jenže nebylo to tak často,“ zavzpomínala Nikola.

Útěky z domova

Protože máma neměla v opilosti pro ránu daleko a nestarala se, jak měla, Nikola začala jako nezletilá utíkat z domu. „Doma jsem to prostě nezvládala a nikoho jsem nezajímala, nikdo se o mě nestaral. Spala jsem různě u kamarádek, i když jsem byla ještě malá holka, protože doma se to opravdu nedalo zvládat,“ otevřela se Nikola.

V této těžké době ji navíc umřel tatínek. Útočiště na nějaký čas získala u nejlepší kamarádky, dceři rodinných známých. „Jak se čas posunul, a osud je nevyzpytatelný, stala se přítelkyní mého o devět let staršího bratra, s nímž má moji největší lásku, malého synovce,“ těší se studentka.

Nový start v dětském domově

Nakonec ji úředníci umístili do dětského domova. „Což dnes beru jako znamení osudu a bod obratu. Našla jsem si v domově nejlepší kamarádku, skvělé kamarády, začala jsem studovat, radovat se, prostě žít,“ říká nadaná mladá žena. Její úspěchy už rodiče neuvidí, po otci zemřela i matka.

Po vyučení a maturitě vystudovala vyšší odbornou školu sociální, aktuálně studuje školu vysokou. Ani u té nezůstane. „Při studiu bakalářského oboru pomáhám ve dvou restauracích, abych měla peníze na živobytí i na bydlení. Do třetice působím jako osobní asistentka dětem a mladistvým s handicapem. Vracím to, co pro mě udělali druzí,“ dodává slečna, která navzdory životním překážkám nevzdává nikdy nic a nezlomnou naději předává i lidem okolo sebe.

Jejím životním krédem je: „Nenechte se semlít jakkoliv těžkým životem, vzdělávejte se, bojujte!“

Pomoc s bydlením

Nikola Vávrová má nyní štěstí na „domácího“, který jí po celé tři roky po odchodu z dětského domova poskytuje terénní sociální službu ve spolku Portavita zvýhodněné nájemné – první rok 50 procent, poté 80 procent výše obvyklého nájmu.

„Kromě zvýhodněného nájemného mají tito mladí lidé z programu S námi domů k dispozici i nějaké vybavení bytu zdarma. Projekt vznikl v roce 2018. Za čtyři roky prošlo programem 28 klientů,“ řekla mluvčí firmy Heimstaden Kateřina Piechowicz. Loni měli 10 nových účastníků, v současné době mají 17 mladých lidí.

