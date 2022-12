Obnovit svůj proces a dokázat svou nevinu se snaží už druhým dnem Petr Kramný (44), kterého soudy odsoudily na 28 let za vraždu manželky Moniky (†36) a dcery Klárky (†8). Pohled na fotky jejich mrtvých těl při přelíčení nevydržel. Celou dobu seděl na lavici obžalovaných mlčky, pak sklopil zrak. Oči mu ale zvlhly při poslechu nahrávky telefonátu na pojišťovnu těsně po nálezu těl obou žen.

V soudní síni se promítaly fotografie mrtvých těl Moniky a Klárky, jak byly nalezeny v hotelových postelích v egyptské Hurghadě v červenci 2013. Kramný ale pohled na takřka 10 let staré fotografie své mrtvé rodiny neunesl. Sklonil hlavu a po celou dobu jejich promítání se díval do země.

Z mírovské věznice dovedli pohublého, zarostlého a prošedivělého Kramného tento týden poprvé v úterý a dostali z něj jenom dvě nicneříkající věty.

Kramný chce obnovu procesu: Má prý nové důkazy! Pyká za vraždu manželky (†36) a dcerky (†8)

Důkazy o elektřině prý nejsou

Fotografie z vyšetřovacího spisu byly promítány na přání znalce obhajoby soudního lékaře Alexandra Pilina. Ten se snaží prokázat, že údajné důkazy o vstupu a zásahu elektrického proudu do těl obou obětí jsou zcela odlišné od fotografií těl, u kterých byla smrt účinkem elektrického proudu prokázána.

„Žádné stopy po zásahu elektrického proudu jsem nezjistil,“ podotkl už v úterý druhý znalec obhajoby patolog Ivo Štainer.

Obhajoba se snaží prokázat, že obě ženy nemohly zemřít po zásahu elektrickým proudem. „Vražda se nestala,“ konstatovala jeho obhájkyně Jana Rejžková. Podle obhajoby šlo o otravu.

Nahrávka s hlasem Kramného

U soudu zazněla také nahrávka s Kramného hlasem, kdy telefonuje na linku pojišťovny poté, co našel mrtvou manželku a dceru: „Stala se mi taková věc. Jsem vstanul a zjistil jsem, že manželka s dcerou jsou mrtvé. Že umřely ve spánku. Co mám dělat dál? Mám u vás pojištění,“ říká přerývavě Kramný.

Při poslechu nahrávky začal Kramný plakat. S kapesníkem v ruce se rozplakala také jeho matka Ilona Rychlá.

Nerozhodne se

Jednání soud odročil na leden. „Pokud dospěje soud k názoru, že nové důkazy dokládají nevinu odsouzeného, původní rozsudek by zrušil,“ uvedl místopředseda Krajského soudu v Ostravě Igor Krajdl. Soud měl k dispozici 80 hodin nahraných telefonických záznamů, které v kauze Kramný vyslechl.

V takovém případě by byl podle něj případ vrácen původnímu senátu krajského soudu, který by měl provést a vyhodnotit jen nové důkazy. „Soud by se tak už nemusel zabývat předchozími důkazy, které byly provedeny během hlavního líčení,“ vysvětlil Krajdl.