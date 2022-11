Vodnář

Milí Vodnáři, štěstí přeje připraveným, a to byste si měli vzít k srdci. Nespoléhejte se na to, že se k vám navrátila vaše pověstná energie. Člověk by měl předvídat a pracovat na sobě. Nadřízený vás bedlivě sleduje, proto se poučte ze svých chyb.