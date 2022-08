Ryby

Blíží se novoluní ve znamení Panny, které by vám mělo otevřít oči. Jedná se totiž o ryze praktického spojence, díky němuž byste měly pochopit i to, co je vám cizí. V žádném případě neriskujte a plně se soustřeďte na plnění pracovních závazků. To je klíč k úspěchu.