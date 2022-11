Mimořádná kontrola pasažérů v tramvajích a busech se zaměří hlavně na bezpečnost a komfort cestování. „Chceme, aby se cestující cítili dobře. Nehodláme tolerovat agresi, alkoholismus a špatné hygienické návyky u osob se znečištěným oděvem,“ řekl generální ředitel dopravního podniku Daniel Morys.

Akce proběhne od pondělí do pátku každý den odpoledne, večer a v noci. Do terénu jde minimálně 38 asistentů přepravy a 46 strážníků i několik revizorů.

Školení v autobuse

Asistenti přepravy chodí vždy ve skupině minimálně o třech lidech. Nemohou nikoho pokutovat, ale mohou vyloučit černé pasažéry či potížisty z přepravy.

VIDEO: V ostravských tramvajích se někdy dějí věci. Tento útočník byl dopaden a soud ho poslal do vězení. délka: 00:46.06 Video Video se připravuje ... Napadení v tramvaji

„Jsme k tomu průběžně školeni ve středisku městské policie, kde máme zapůjčený autobus. Řešíme různé situace, říkáme si vzorce, jak a kdy dle nich postupovat,“ řekl Martin A. Kopec.

Mluvit, mluvit, mluvit

Podle asistenta přepravy mají úspěšnost vykázání vysokou. „Většinou se nám to daří bez problémů. Základem je dobrá komunikace, většinou si potížisté dají říct dobrovolně. Když se nedá s dotyčným domluvit, podle určitého vzorce pomocí taktiky obestoupení je vykázán ven. V případě agrese je volána na pomoc městská policie,“ popisuje Kopec.

„Na mnoho mužů funguje skvěle ženský element. V případě skupiny funguje se zaměřit třeba na člena, který působí rozumně. On si pak tu skupinu zklidní a vystoupí všichni,“ doplnila Simona Stojanová.

Ani potížista nechce mrznout

Část veřejnosti zavedení asistentů kritizovalo s tím, že nerozdávají pokuty, ale neplatiče jen vyhazují z tramvají. Ti pak v klidu nastoupí do jiné tramvaje.

„To je pravda, ale i tihle lidi jdou do vozů s tím, že se potřebují dostat z bodu A do bodu B. Když jedou naše skupiny ve třech spojích za sebou a pokaždé někoho vyhodí, tak si dotyčný dá pak říct. Výborně to funguje v noci v zimě. V místech, kde spoj jede jednou za hodinu, nechce nikdo zůstat trčet na mrazu,“ usmála se Stojanová.

Feťák nohama napřed

Zatímco s opilci se často jakžtakž dá domluvit, špatné zkušenosti mají asistenti s lidmi na drogách.

„Jdou špatně odhadnout. Jela jsem se třemi kolegy, už při nástupu bylo na jednom muži vidět, že je pod vlivem drog a chce dělat cestujícím problémy. S námi se nebavil, chytil se tyče a odmítl vystoupit. Kolegové mu doslova odlepili prsty od tyče, vynesli ven a nechali ho stát na zastávce. Naštěstí nedošlo na jakékoli násilí z jeho strany,“ popsala Simona Stojanová s tím, že asistenti dobře vědí, co si mohou ještě v rámci zákona dovolit a co už ne.

Uniformy uklidňují

V akci jsou s asistenty často také strážníci. „Snažíme se točit v hromadných prostředcích v rámci možností co nejvíce lidí, poctivé cestující přítomnost hlídek uklidňuje, agresory samozřejmě krotí,“ podotkl strážník Jiří Plaček (33).

Problémy většinou řeší strážníci mimo busy či tramvaje. „Nejčastěji ztotožňujeme černé pasažéry mimo vozy na zastávkách. V případě větších incidentů je tramvaj zcela zastavena a na místo jsou voláni kolegové z Policie ČR,“ popsal Plaček.