Blíženci

Víkendu bude patřit radostem, do nichž zapojíte celou rodinku. Stále vás baví kreativní práce, a proto se dáte do změny designu domácnosti. Pustíte se do podzimní výzdoby a upřednostníte ryze elegantní barvy. Všechno vám to bude doma ladit.