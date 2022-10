Váhy

Zapracujte na svém sebevědomí a naveďte se do stavu úplné pohody. Hádky na domácím poli vás přesvědčí o tom, že nemíníte být s trvalým protějškem ani minutu. Prožíváte těžké chvíle a drahá polovička si to vůbec neuvědomuje. To je vám opravdu líto.