Lékařská fakulta Ostravské univerzity získá po dlouhodobých problémech od Národního akreditačního úřadu akreditaci (NAÚ) programu Všeobecné lékařství. Nedostane ji ale na standardních 10 let, ale jen na pět.

Loni škola s žádostí neuspěla, a nemohla tak přijímat nové studenty. Počátkem letošního roku zaslala úřadu přepracovaný akreditační spis, v němž se snažila vypořádat s připomínkami úřadu. Ten fakultě například vytýkal nedostačující personální obsazení.

„Národní akreditační úřad pro vysoké školství konstatuje, že přestože vysoká škola již učinila řadu nápravných opatření a snaží se vytvářet podmínky pro budoucí pozitivní vývoj, záruky personálního zajištění studijního programu v současné době nejsou dostatečné, aby mohla být udělena akreditace na obvyklou dobu deseti let,“ vysvětlil rozhodnutí úřadu Jiří Smrčka.

„Je to skvělá zpráva nejen pro fakultu, univerzitu a fakultní nemocnici, ale pro celý moravskoslezský region. Co nejdříve začneme pracovat na přijímacím řízení pro nové mediky. Uskutečnit by se mohlo během prázdnin tak, aby k nám studenti mohli nejpozději v září nastoupit,“ uvedl děkan Lékařské fakulty Rastislav Maďar.

Nový děkan Maďar

Lékařská fakulta se dlouhodobě potýkala s problémy, NAÚ tam v minulosti prověřoval pochybení při přijímání studentů. Vše vyvrcholilo v roce 2020 neudělením akreditace pro program Všeobecné lékařství. Problémy fakulty a nezískání akreditace nakonec vedly k rezignaci někdejšího děkana Lékařské fakulty Arnošta Martínka, kterého nahradil epidemiolog Rastislav Maďar.

Univerzita musí každý rok dokládat, že naplňuje závazky uvedené v žádosti o akreditaci.

