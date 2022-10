Obchvat Mošnova povede po jeho západním okraji. Ulehčí obci od husté dopravy a zlepší dostupnost průmyslové zóny i Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Naváže na obchvat sousední obce Skotnice, který byl zprovozněn na konci roku 2020.

Dohromady tak vytvoří ucelený úsek silnice I/58, který propojí dálnici D48 u Příbora se silnicí I/58 severně od Mošnova, jež vede do Ostravy a k dálnicí D1.

Domy mají narušenou statiku

Zahájení stavby je pro místní velká věc. „Obci se uleví. Převážně tady jezdí nákladní auta, ta nám obtěžovala občany. Chodily nám všelijaké stížnosti. Opravovali jsme cestu, kdejaký výmol byl znát. ŘSD měnilo i nějaká okna, aby omezili hlučnost. Tím, že se postaví obchvat, to všechno zmizí,“ řekl starosta Radomil Bodzsar .Kvůli těžké dopravě si podle něj lidé stěžovali i na narušení statiky domů.

O obchvatu se mluvilo zhruba 20 let. Původní projekt, který se obci nelíbil, navrhoval obrovský most. Při současné variantě se lidé na obchvat díky třem kruhovým objezdům lépe dostanou a pomůže to i rozvoji obce. „Už teď máme žádosti od lidí, že by si chtěli postavit rodinné domky směrem na Příbor. Už se tam chystá velká výstavba,“ řekl starosta.

I pro armádu

Přes obec teď jezdí až 7000 aut denně. „Z toho, předpokládáme, tak 70 procent, až bude obchvat, tak se dostane na obchvat, takže 5000 aut za den. Z toho jezdí přes 1200 nákladních automobilů. To znamená, těch 1200 těžkých nákladních automobilů tady jezdit nebude, takže Mošnov si ulehčí,“ řekl náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu Radek Podstawka (ANO).

Na obchvat se napojí i všechny firmy z mošnovské průmyslové zóny. „Víme, že v budoucnu se tady má stavět logistické centrum armády, které ho bude taky využívat,“ dodal Podstawka.

Rychlá příprava

Ředitel ŘSD řekl, že v republice se skoro v každé obci nebo městě, jimiž prochází silnice první třídy, dlouhodobě mluví o tom, že tam někdy vznikne obchvat, nebo je v územních plánech. V Mošnově ale podle něj byla příprava stavby rychlá.

„Tady ty problémy také byly, ale od roku 2015, kdy se stabilizovalo technické řešení, tak si myslím, že to byla velmi rychlá cesta k tomu, abychom se dostali k samotné realizaci. Některé takové obchvaty v republice připravujeme třeba i desítky let,“ uvedl ředitel ŘDS Radek Mátl.

Trasa obchvatu vede převážně volnou krajinou mimo obytnou zástavbu obce. Vyžádá si ale zábory zemědělské půdy.

Silnice I/58 patří mezi hlavní silnice vedoucí z Ostravy jižním směrem přes Kopřivnici či Frenštát pod Radhoštěm až do rekreační oblasti Beskyd. Stěžejní je pro mošnovskou průmyslovou zónu i ostravské mezinárodní letiště.

