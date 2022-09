Stavba nešla hladce. Komplikoval ji sesuv půdy i blokace od spolku Děti Země, který ji načas zastavil zrušením stavebního povolení. Dosud byla funkční jen část obchvatu navazující na dálnici D56 od Ostravy směrem na Beskydy. Nyní Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo napojení dálnice D48.

„Je to velká úleva, ve špičce projet městem bylo na desítky minut, těším se ale, až to bude hotové celé,“ uvedla Eva Kopcová z Frýdku-Místku. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla se nyní odlehčí hlavně v severojižním a západním směru, čili na trase od Olomouce na jih do Beskyd.

Dvě etapy obchvatu

Obchvat města se buduje ve dvou etapách a začalo se před čtyřmi roky. Bude měřit 8,5 kilometru a přijde asi na čtyři miliardy korun.

Propojí dálnici D48 ve směru na Český Těšín a Polsko a dálnici D56 od Ostravy a D48 od Olomouce. Druhá etapa na Český Těšín by mohla být hotová také ještě letos.

