Na zprovozněnou část obchvatu zatím nelze najet ve směru od Příbora či Brna. Napojení totiž nemá potřebné povolení. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) předpokládá, že silnici otevře na počátku září. Druhou etapu obchvatu, tedy od Frýdlantské ulice po dálnici D48 na Český Těšín, chtějí silničáři zprovoznit do konce roku. Frýdek-Místek na obchvat čeká desítky let.

V současnosti jde o jednu z nejdůležitějších dopravních staveb v Moravskoslezském kraji, má z města odvést tranzitní dopravu. „Dnešní den je významný, i když nejde o spouštění celého obchvatu, ale ta první část ulehčí už velké části města, tranzitu Ostrava–Beskydy a zpět. Takže ulice Beskydská, Frýdlantská, sídliště Riviéra si částečně oddechnou. My samozřejmě jako město čekáme a těšíme se na to plné spuštění, které by mělo nastat do konce roku,“ řekl frýdecko-místecký primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Obchvat se od roku 2018 staví na dvě etapy. Nejvyšší správní soud ale letos vyhověl stížnostem spolku Děti Země a vydal rozhodnutí, podle kterého stavební povolení pro některé části stavby nebyla pravomocná.

Druhá etapa stavby, u které ale stavbaři čelí i komplikacím spojeným se sesuvem půdy, stavební povolení znovu získala na konci května. Platné stavební povolení však dosud nemá napojení obchvatu ve směru od Příbora. Proto se zatím otevřela jen část první etapy stavby.

Komplikace se stavbou

„Je to stavba, která byla velmi komplikovaná po celou dobu, napadané všechny správní procesy, všechny kroky, které jsme udělali, tak vždycky proti tomu byly žaloby. Takže dojít k cíli je velmi obtížné. Stavba je hotová, chybí nám 50 metrů a máme stavební povolení zrušené od soudu. To jsou případy, které nejsou obvyklé u nás ani ve světě. Je to ukázka toho, jak česká legislativa je komplikovaná,“ řekl Mátl.

Zbývající část první etapy obchvatu by podle něj povolení mohla získat v červenci. „Máme dohodu se zhotovitelem, že do čtyř týdnů od nabytí moci stavebního povolení je schopen dokončit ten úsek, tak abychom mohli provoz 3. záři pustit plnohodnotně,“ řekl Mátl.

„Dvojka“ bez omezení

Stavba druhé etapy obchvatu podle něj běží bez jakéhokoliv omezení. „Děláme všechny kroky pro to, abychom dokázali obchvat Frýdku-Místku v druhé etapě spustit na konci letošního roku v místě sesuvu a následné estakády aspoň v polovičním profilu. Na zbytku by se pak jezdilo už plnohodnotně," slíbil ředitel.

Celý obchvat bude dlouhý 8,5 kilometru. Na jedné straně se napojí na dálnici D48 ve směru na Český Těšín a Polsko a na druhé straně na dálnice D56 od Ostravy a D48 od Olomouce. Obě etapy obchvatu budou stát zhruba čtyři miliardy korun.