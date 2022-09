Padesát mrtvých a desítky lidí osleplých nebo s jinými doživotními následky. Mnohé oběti metanolové kauzy, od jejíhož vypuknutí uplynulo právě 10 let, léčili v Havířově. Budou si to pamatovat už navždy a už nikdy to zdejší lékaři a sestry nechtějí zažít. Léčba byla jediná: Otráveným podávat kořalku!

Nečekané manévry vyvolala kauza v havířovské nemocnici. Postupně jim navozili pacienty s různými diagnózami, které měl na svědomí jeden jediný původce: Metanol.

„Na to období vzpomínám velmi živě. První z těch otrávených se ocitl právě na našem oddělení interní JIP. Lékaři u něj měli podezření na cévní mozkovou příhodu. Jeho zdravotní stav se rapidně horšil,“ říká staniční sestra Martina Roskošná (52).

Ukázalo se, že muž vypil několik panáků pančované kořalky. Do špitálu postupně vozili další muže i ženy otrávené metanolem. Jejich stav se lišil podle toho, kolik škodlivého alkoholu vypili. „Byla to nečekaná a složitá situace,“ dodala sestra.

Alkohol jako lék

Lékaři museli sáhnout k léku, od kterého jsou zvyklí pacienty spíše zrazovat. Po kořalce! Protilátkou k metylalkoholu je totiž právě alkohol. Otrávené metanolem ve špitálu proto »udržovali ve stálé opilosti«.

„Většina pacientů byla v těžkém stavu, kdy nebylo lehké zjistit, co se jim vlastně stalo,“ líčil zástupce primáře ARO Aleš Kaštovský (48). Otravu lékaři potvrdili teprve speciálním vyšetřením. „Byla to událost v našich končinách zcela nečekaná a náročně zvládnutelná. Pomohla až vyhlášená prohibice,“ dodává vedoucí lékař.

V Havířově před deseti lety léčili 12 pacientů otrávených metylalkoholem. Sedm na oddělení ARO, pět na interní JIP. Zachránili jich deset, jeden z nich oslepnul. Dva zemřeli.

Proč tato léčba?

Paradoxně ti, co pili více často, dopadli lépe, protože k metanolu vypili ještě jiný alkohol. „Na tom záleželo hodně, zda pili pouze nápoje s metanolem, nebo je zalévali alkoholem jiným, pivem nebo vínem. Tito pacienti se mohli těžkým následkům vyvarovat, neboť běžný alkohol působí jako protilátka proti otravě metanolem,“ vysvětlil Kaštovský.

Metanol se totiž v těle mění na jedovaté látky. Pokud ale tělo „zaměstnáme“ odbourávání běžného alkoholu, který obsadí játra, jedovatý metanol se tam nenaváže a může odejít z těla, aniž by jedovaté látky vytvořil.

Jed chtěli dát do cukroví!

Nejen ve skleničkách, ale i třeba v nepečeném cukroví mohl skončit metanol. Starostka Dolní Lomné na Frýdecko- -Místecku Renata Pavlinová naštěstí rozhodla, že nechá místním otestovat přes akreditovanou laboratoř domácí zásoby alkoholu. Lidé se tehdy trousili do hasičské zbrojnice s batohy plnými flašek nebo je rovnou vozili v bednách autem.

Celkem nanosili 200 litrů různých značek. Ty se jim pak okolkované vrátily zpět. Výsledek? V deseti litrech rumu od tří různých místních obyvatel laboratoř našla smrtelně nebezpečný metylalkohol. „Jednalo se pouze o Lašský tuzemák,“ sdělil tehdy pracovník obce Václav Martynek, který se o svoz lihovin staral.

Mnozí si navíc právě rum schovávali na vánoční cukroví. „Kdo ví, co by se stalo při ochutnávání těsta nebo kdyby se dostal do cukroví. Třeba by bylo po něm jen zle a někteří by měli zkažené Vánoce,“ zavzpomínala jedna z místních seniorek.

Důvodem byla chamtivost

Padesát mrtvých, další desítky lidí s trvale poškozeným zdravím. To je výsledek chamtivosti a hlouposti Rudolfa Fiana (52) a Tomáše Křepely (47), kteří stojí za metanolovou kauzou. Oba si pančování alkoholu jedovatým metanolem odpykávají doživotí.

Stánek už nestojí

První zákazníci si koupili jedovatý alkohol začátkem září před 10 lety u stánku v Havířově- -Šumbarku. Dnes jej tu už nenajdete. Majitel ho dal před pěti lety z místa odstranit.

Provozovatelem byl Martin S., jehož trestal soud vězením v délce 7 let a 9 měsíců, ale odvolací vrchní soud jej snížil na tříletou podmínku. „Není dokázáno, že požili alkohol právě z tohoto stánku, tehdy se dal nezdaněný alkohol koupit v Havířově ve všech večerkách ve všech stáncích,“ řekl tenkrát jeho obhájce.

