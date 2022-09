Kdyby nebyli s manželkou fajnšmekři a nelibovali si v guláši a karbenátcích z kotrče, mohli za kilo vzácné houby od restaurace dostat až 1800 korun. Paní Štěpánka si zase kotrč cení pro jeho léčivé schopnosti.

„Posiluje imunitu a má protirakovinné účinky,“ řekla. Řada studií dokonce tvrdí, že některé druhy rakoviny přímo léčí a zároveň má silné protiplísňové účinky.

Rostou u borovic

Podle Badaye je třeba za střapatou houbou vyrazit do borového lesa. „Parazituje na patě starých borovic,“ vysvětlil muž, který své úlovky sdílí na internetu a sklízí stovky obdivných komentářů.

Z kotrčů je také výborná falešná držková polévka, anebo se dají naložit do octového nálevu s liškami, lakovkami a malinkými hříbky.

Kouzelník mezi houbami

„Kotrč dokáže to, co žádná jiná plodnice. Když ho dáte do vody, zvětší svůj objem a ještě vyroste,“ prozradil mykolog Petr Pokorný. Kdysi byly kotrče v Evropě běžné. „Ale nesnášejí kyselou půdu, a tak kvůli spadu z elektráren pomalu vymizely a staly se vzácnými,“ doplnil.

VIDEO: Bedly: Jak poznat jedovatou bedlu zahradní a na jaké další si dát pozor?

délka: 01:53.84 Video Video se připravuje ... Bedly: Jak poznat jedovatou bedlu zahradní a na jaké další si dát pozor? Videohub