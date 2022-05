Cesty lékaře novojičínské nemocnice a pacientky ze Šenova se zkřížily 18. března 2018 před 4. hodinou ranní. Gabriela byla silně opilá, měla 2,85 promile. Na tanečním parketu upadla hlavou na podlahu a při tom si i zlomit spánkovou kost.

Lékař z pohotovosti ji podle obžaloby řádně nevyšetřil a poslal ji domů. Aniž dal pokyn k vyšetření na rentgenu a CT přístroji. Byla opilá, a to mu stačilo, aby je neprovedl.

„Když jsme si pro dceru přijeli, ležela v inspekčním pokoji na zemi, jako pes na veterině. Přítel ji nesl do auta bezvládnou, u nás doma upadla do bezvědomí, začala krvácet do mozku. Přes rychlý zásah ve Fakultní nemocnici zůstává invalidní,“ popisuje maminka Iveta (55).

Vinu necítí, nesmí ordinovat

„Pět týdnů po operaci se vůbec neprobrala. Potom začala trochu reagovat. Dávali nám nulovou šanci na její přežití. Dodnes není taková, jaká bývala. Je stále na vozíku, rehabilituje, učí se chodit,“ říká maminka mladé ženy.

Internista skončil před soudem pro přečin těžkého ublížení na zdraví. Žalobce mu navrhnul peněžitý trest ve výši 110 tisíc a zákaz působení v lékařské pohotovosti.

„Necítím se vinen. Vše jsem provedl tak, jak jsem i mohl. Dnes bych to udělal stejně,“ vyjádřil se Peter K., jehož včera uznal soud vinným z přečinu těžkého ublížené na zdraví z nedbalosti.

Soud Peteru K. zakázal 1,5 roku pracovat jako lékař na pohotovostní službě a musí zaplatit 75 tisíc pokuty. Obžaloba i obhajoba si ponechaly osmidenní lhůtu pro případné odvolání. Verdikt je proto zatím nepravomocný.

Soudkyně: Mohl, ale nekonal

Vinným uznala lékaře soudkyně Ivana Šostáková: „Spoléhal při vyšetření pacientky jenom na akutní intoxikaci pacientky alkoholem. Měl počítat také s možností, že její příznaky mohou signalizovat i něco jiného, horšího,“ zdůvodnila verdikt.

Peter K. měl k dispozici zprávu rychlé záchranné služby, která Gabrielu ošetřila, a převezla ji tehdy do jeho ambulance. „Údajně zkolabovala… chvilkové bezvědomí, snad se udeřila do hlavy… Nekontrolované pohyby hlavy a jazyka,“ napsali do zprávy záchranáři. To měl být podle rozsudku ten popud, aby lékař nechal pacientku řádně vyšetřit.

Z krásné ženy invalidou

Maminka Iveta ukázala Blesku fotografie, jak její dcera vypadala před a po úrazu. Rozdíl je citelný, především v kvalitě života Gabriely, který si ráda předtím zatancovala, bavila se, cestovala, a při zaměstnání vystudovala vysokou školu.

