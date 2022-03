Na pohotovost novojičínské nemocnice vezla mladou ženu nad ránem před čtyřmi lety v březnu. „Údajně zkolabovala… chvilkové bezvědomí, snad se udeřila do hlavy… Nekontrolované pohyby hlavy a jazyka,“ napsali do zprávy záchranáři.

Lékař nechal pacientce odebrat krev, v níž měla 2,5 promile. „Ona říkala, že žádné potíže nemá, a nic ji nebolí, že nikde neupadla, chtěla se vrátit zpátky na diskotéku,“ vypověděl internista Peter K. u soudu, který jej viní z nedbalostní těžké újmy na zdraví.

Ten následně zavolal rodiče, aby si opilou dceru odvezli autem domů. „Přitom měl mít podezření na zlomenou spánkovou kost. To neodhalil, neudělal rentgen hlavy, ani nic nekonzultoval s neurologem,“ říká Gabriela, která po úraze skončila na vozíčku.

Okamžitá operace

Doma upadla do bezvědomí, na poslední chvíli se ji podařilo přepravit do ostravské fakultní nemocnice, kde ji s krvácením do mozku ihned operoval. Tím jí zachránili život.

délka: 01:50.76 Video Gabriela po úrazu hlavy skončila ochrnutá, nyní soudí lékaře, který ji podle obžaloby řádně nevyšetřil. O stavu dcery mluví maminka Iveta. Karel Janeček, Blesk

„Pět týdnů po operaci se vůbec neprobrala. Potom začala trochu reagovat. Dávali nám nulovou šanci na přežití dcery. Už není, jaká bývala,“ plakala u soudu maminka Iveta (55) a ukázala fotografie, na nichž je dcera před a po úrazu k nepoznání.

Gabriela měla velké plány

Studovala při zaměstnání vysokou školu, ráda také cestovala, bavila se a tančila. „Nejde mi chodit, ani pořádně mluvit, nic. Půlka těla vůbec neposlouchá, noha ani ruka. I tak jsem ráda, že žiju, a jsem na světě,“ svěřila Blesku.

Kdyby lékaře, který je dál přesvědčen o své nevině, odsoudili, hrozil by mu podmíněný trest od 6 měsíců po 4 roky a zákaz činnosti. Případnou finanční náhradu škody poškozené nese nemocnice, která ho zaměstnává.

Soudní pře se táhne kvůli znalcům již čtvrtým rokem. Neshodují se na vině či nevině lékaře. Rozsudek by měl padnout na konci května.