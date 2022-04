Velkým jedlíkem je Radim Dvořáček, který váží pouýchý 60 kilo, odmalička. Vždycky snědl porci i dvě navíc. Časem svůj apetit proměnil v naprostou vášeň a dnes si na nejrůznějších pojídacích výzvách v restauracích dokonce přivydělává. Jezdí za nimi i do zahraničí, byl už v 18 zemích.

„V jedné restauraci měli pojídací výzvu týkající se obřího hamburgeru. Když jsem ji ani napodruhé nezvládl, mrknul jsem na tréninková videa profíků z USA. Tam se soutěží v týmech pod smlouvami. Dost jsem se naučil a začal se tomu věnovat též, i když nejsem profík v pravém slova smyslu,“ popsal.

Nejdříve litry vody

Před nedávnou výzvou v restauraci Los Capolitos v centru Ostravy musel absolvovat obvyklý rituál.

„Přes den před výzvou nic nejím, ale zrána musím vypít obrovské množství vody, abych na zátěž žaludek připravil. Nikomu to ale nedoporučuji dělat, zdravé to není. Ale mé tělo je na to díky tréninku zvyklé,“ říká Radim Dvořáček.

Burritovou nálož o váze 4,2 kilogramů snědl za 37 minut! Zdržela ho jedna z omáček, kterou zkusil. „Pálila víc, než jsem čekal,“ usmál se muž, který má za sebou výkony jako snězení pětikilového sendviče v Americe či 202 švestkových knedlíků na festivalu v Česku. Limit pro další „žrouty“ je vysoko…

VIDEO: Jaroslav Němec alias Maxijedlík snědl za půl hodiny 9 z 30 tisíc sušených larv potemníka moučného. Vytvořil tak ustavující český rekord.

délka: 01:53.17 Video Maxijedlík a jeho pocity po červí lahůdce TV Blesk Zdeněk Matyáš