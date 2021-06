„Jardu už znám dobře a většinou už má obavy, co mu připravím za výzvu. Vždy chci něco netradičního. Zmrzlina je moc těžká věc,“ usmíval se Kováč ve své nově otevřené restauraci Bon jour.

Mrzly mu zuby

Maxijedlík brzy zjistil, že si tentokrát ukrojil tuze tvrdý krajíc. „Mrznou mi zuby, je to strašné,“ komentoval bitvu s vanilkovou záplavou průběžně servírovanou z vaničky do pěti pohárů. Po celou dobu ho podporovali přítomní fandové. „Hlavně nezkolabuj," volala jedna z divaček.

Po pěti minutách bylo hotovo, žrout do svých útrob vměstnal nálož v podobě 3,74 kilogramu zmrzky. Zbytek obsahu vaničky „zlikvidovali" přítomní diváci, kteří během zmrzlinové bitvy Maxijedlíka povzbuzovali.

„Je to asi to nejtěžší, co jsem kdy do sebe ládoval,“ řekl rekordman. Obratem ale přiznal, že v hlavě už má přípravu na reprezentaci Česka v pojídáni hotdogů v Las Vegas.

délka: 00:27.60 Video Maxijedlík má nový rekord, spořádal za pět minut 3,74 kg zmrzliny! Zdeněk Matyáš

Předčil i Cookieho

Ve světových tabulkách lze dohledat výkon amerického profesionálního jedlíka a člena Mezinárodní federace soutěžního stravování Edwarda „Cookie“ Jarvise, který pohltil 4,052 litrů vanilkové zmrzliny za 12 minut. Český Maxijedlík tak v Brně spořádal téměř stejné množství za pouhých pět minut.

Kdo je Maxijedlík?

Vyučeného kuchaře Jaroslava Němce (47) přihlásili před 16 roky kamarádi do předkola vizovického Trnkobraní. Uspěl a zrodila se jeho vášeň účastnit se soutěží českých žroutů. První vítězství si odnesl z pojídání meruňkových knedlíků, oté začalo trofejí přibývat.

Nejvíc si cení, že zvládl sníst nejsmradivější rybu světa surströmming. U plotny preferuje českou kuchyni, líbí se mu i indická. „Mám dobré spalování,“ vysvětluje, proč nepřibírá a váži mezi 70 až 80 kilogramy.