Klání jedlíků patří k oblíbeným kratochvílím kulinářských setkání a letošní 7. ročník slavností moravského uzeného a vína na hradě Veveří nebyl výjimkou. V sobotu změřili síly odvážlivci v soutěži pojídání prasečích oušek. O favoritovi nebylo ani na chvíli pochyb, Jaroslav Němec (44) z Bystrého přezdívaný Maxijedlík si připsal další zápis do svých rekordních tabulek!

Maxijedlík: Za minutu bylo po všem

„Snažili jsme se vymyslet něco, co by snědl pomaleji než ostatní. Vymysleli jsme tedy ouška, která nemá rád, ale stejně nás doběhl," řekl hlavní pořadatel akce Pavel Pichler.

Pětici soutěžících včetně dvou žen naservírovali čtyři ouška, která měli snít v co nejkratším čase. Maxijedlíkovi stačila jedna minuta a jedna vteřina, aby dostal svou méně oblíbenou poživatinu do svých útrob.

„Bylo to zpestření, ale chutnalo mi. Tedy až na křupku, ta mi to trochu zkazila. Že bych byl gurmán a musel ouška každý den, to tedy nikoliv,“ svěřil se s pocity vítěz.

délka: 01:17 Video 360p REKLAMA Soutěž jedlíků na hradě Veveří ovládl Maxijedlík Jaroslav Němec TV Blesk Zdeněk Matyáš

Soutěžní menu připomnělo vyučenému kuchaři dětství. „Jako dítě si pamatuji, když jsme doma zabíjeli prasata a dávali je do tlačenky a sulcu,“ řekl Maxijedlík, který vzápětí šokoval diváky i pořadatele tím, že musí odjet. Čtyři hodiny poté měl soutěžit v pojídání švestkových knedlíků!

Lucii její výkon překvapil

Jen o pouhých 47 vteřin za vítězem zaostala Lucie Svítilová (49) z Modřic. „Ouško si občas dám, ale že sním čtyři, to překvapilo i mě samotnou. Jsem ráda, že jsem v soutěži nebyla jen do počtu A Jarda, to je fakt borec,“ usmívala se nečekaná držitelka stříbrné medaile.

Klání jedlíků nakonec nakoplo chuťové buňky řady návštěvníků. Na nádvoří hradu našli stánky s moravským uzeným, masem, salámy, klobáskami a špekáčky. 15 vinařů nabídlo k ochutnání výběr až ze 150 druhů vína.