Kozoroh

Milí Kozorozi, vaše energie stoupá a táhne vás to k umění. Pokud se pustíte do obměny domácnosti, bude užitečná i estetická. K tomu máte velkou fantazii a můžete vytvořit něco moc hezkého, co padne do oka všem členům domácnosti i blízkým příbuzným.