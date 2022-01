Štír

V tomto období nedělejte neuvážené kroky, protože by vás mohly hodně mrzet. Nejhorší to bude v pracovní oblasti, která je dlouhodobě napjatá. V žádném případě neodmlouvejte šéfovi, jinak by se vám rychle pomstít. I tak ho už delší dobu dráždíte.