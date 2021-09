Kryštofu záchranáři považovali zpočátku za samce. Že jde o omyl, se provalilo letos v dubnu. Obsadila v Polžicích u Horšovského Týna hnízdo na lampě veřejného osvětlení, a při páření s partnerem už bylo zřejmé, že se jedná o čapí dámu. Pár vyvedl dvě mláďata.

Vysílačka, která od loňského léta monitorovala její pohyb, v té době přestala fungovat. Koncem srpna pak lidé zalarmovali ochránce, že jeden z čápů, kteří se vracejí nocovat na polžické hnízdo, má zlomenou nohu.

Čáp v podběráku

Následovala netradiční záchranná akce. Místní na chvíli v celých Polžicích zhasli veřejné osvětlení, ochránci nasvítili dvojici čápů halogenkami, a zvířecí záchranář se na hasičské plošině přiblížil k hnízdu.

„Když byl na dosah tyčí kousek od hnízda, vysunul podběrák nad čápa s poraněnou nohou a přiklopil ho k hnízdu. Zhasli jsme baterky, rozsvítili lampy, a druhý čáp suverénně zmizel ve tmě,“ popsal zvířecí záchranář Karel Makoň.

Těžké zranění

Po vyproštění ptáka z podběráku se ukázalo, že zraněná je právě Kryštofa. „Měla přeražený stoják (nohu), pravděpodobně od zemědělské sekačky či nárazu na dráty, zhruba 10 cm nad prsty. Zranění bylo staršího data, nekrotický pahýl visel pouze na šlaše,“ uvedl Makoň.

Čápice podstoupila amputaci, dostala lehkou dočasnou duralovou náhražku končetiny, aby se mohla pohybovat, než jí odborník přichystá funkční protézu. Dokonce ji začala den po operaci používat, vše se zdálo na dobré cestě. Pak ale nastal zlom. Čápice přestala přijímat potravu.

Nečekaný konec

Poslední srpnové pondělí našli ochránci Kryštofu ve voliéře uhynulou. Odpověď na otázku proč, dala pitva.

„Kryštofa uhynula na rozsáhlá vnitřní poranění, způsobená pravděpodobně pádem z velké výšky, nárazem na překážku či po střetu s automobilem. Zajímavé na tom bylo, že poranění nohy bylo jednoznačně staršího data než vnitřní poranění, v jejichž důsledku čápice uhynula,“ vysvětlil Makoň.

Čápice Kryštofa

Příběh Kryštofy tak definitivně skončil. Psát se začal v roce 2017, kdy byla jako nevzletné mládě kroužkovaná na hnízdě v Brodu nad Tichou na Tachovsku. Loni zraněná skončila v plzeňské záchranné stanici, ve Městě Touškově na severu Plzeňska totiž propadla příhradníkovou konstrukcí radiovysílače a potloukla se natolik, že nemohla několik týdnů létat.

Po uzdravení dostala vysílačku, a na zimu zamířila do afrického Senegalu. To si ještě všichni mysleli, že se jedná o samce Kryštofa. Při návratu z teplých krajin ji němečtí ochránci vyfotografovali na skládce jatečního odpadu, dolétla až do Polžic na Domažlicku, kde zahnízdila. Uhynula 30. srpna v plzeňské záchranné stanici.

VIDEO: Návrat mláďat na opravené čapí hnízdo v Žamberku.

délka: 00:20.74 Video Čapí hnízdo v Žamberku. Město Žamberk