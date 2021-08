První trojice sirotků pochází z Pařezova u Postřekova na Domažlicku. Drobotina si to tam začátkem července bezprizorně štrádovala uprostřed vsi. Rodiče se přivolaným ochráncům ani po několika hodinách nalézt nepodařilo.

„Byl jsem tak nucen labuťata převézt k nám do záchranné stanice živočichů,“ uvedl zvířecí záchranář Karel Makoň.

Sirotci se nastěhovali do voliéry ke kachně divoké a huse velké. Záhy k nim ale přibyla další opuštěná trojice z rybníka u Horšovského Týna na Domažlicku. A začaly problémy.

„Chov labutí v zajetí, ještě k tomu na poměrně malé vodní ploše s komplikovaným oběhem vody a složitou filtrací má své limity, a tak zhruba po měsíci je filtrace ucpána trusem a granulemi tak, že přestává fungovat,“ popsal Makoň.

Hledá se oplocený rybníček

Ochráncům tak nezbývá, než hledat minimálně na dva měsíce, než dorostou, dopeří a budou létat, labutím nový azyl. „Ideální by byl větší, ovšem řádně oplocený rybníček s travnatou plochou, rákosinou a vhodným výlezem z vody, pokud by byl na rybníku ostrůvek, tak by to byla úplná pecka,“ vypočetl Makoň s tím, že labutě je možné i rozdělit po třech na dvě skupiny.

„Zkrátka, hledáme kolegu, který by si chtěl nechat dobrovolně zničit přírodní rybníček touto partou, vlastní či má proti liškám oplocenou a adekvátně zabezpečenou vodní plochu, bez norka,“ dodal s nadsázkou ochranář. Labutě budou mít zajištěné granule na dokrmení, ornitologické kroužky, a pokud by samy neodletěly, přesunou je před zimou ochránci na zimoviště.

Zájemci, hlaste se

„Pokud by se našel bezpečný zámecký park či jiný vhodný objekt, kde by mohly labutě na adekvátní vodní ploše dorůst, hodně by to nám i labutím pomohlo,“ dodal Makoň. Případní zájemci mohou psát ochráncům na e-mail ptactvo@desop.cz.

