Záhadné zvíře už vidělo několik místních lidí. Ti jsou znepokojeni, že se pohybovalo v blízkosti obce a nechalo se sledovat i natáčet mobilním telefonem na poměrně krátkou vzdálenost.

„Záznamy nejsou dost kvalitní, aby bylo možné s jistotou říci, zda je to skutečně vlk, a nikoli třeba jen toulavý pes,“ řekla Milena Prokopová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

Nepřirozené chování

Ochránci přírody začali území kolem obce Rybník v Českém lese podrobněji monitorovat, aby zjistili, o jaké zvíře se jedná. „Samotné přiblížení vlka na vzdálenost menší než 30 metrů, zvláště pokud je pozorovatel v autě, ještě nemusí být projevem nepřirozeného chování. Vlci ve dne špatně vidí a může se stát, že hned nerozeznají člověka, kterému se jinak raději vyhnou,“ řekla Prokopová s tím, že opakované pozorování zvířete v blízkosti lidských sídel však vyžaduje pozornost.

délka: 01:45.60 Video Kolem obce Rybník na Domažlicku se pohybuje buď toulavý pes nebo vlk. Záhadu zkoumají ochránci přírody. Karel Mařík

Vlci v Českém lese

Vyskytují se tu od roku 2017. Dosud se pohybovali v lesích a lovili zvěř. Díky tomu jsou škody na hospodářských zvířatech ve srovnání s jinými oblastmi s výskytem vlků malé.

„Občas jsou vlci pozorováni také na pastvinách, ale v bezprostřední blízkosti lidských obydlí jen velmi výjimečně, a zatím nikdy neopakovaně,“ uvedla Prokopová.

Předcházet riziku

Lidé v Rybníku by teď měli dodržovat určitá pravidla. „Neměli by vlky lákat na potravu kvůli focení. Zbytky jídla by neměly volně ležet venku. Vlk se totiž snadnému získávání potravy rychle naučí. Není také vhodné, aby ve vlčím teritoriu volně pobíhali psi. Vlci je berou jako konkurenty a mohou na ně zaútočit,“ řekla koordinátorka Programu péče o vlka obecného Jindřiška Jelínková z AOPK ČR.

Pokud se lidé se záhadným zvířetem setkají, mají kontaktovat ochránce přírody třeba na e-mail vlk@nature.cz