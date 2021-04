Poslední dubnový víkend vyrazí do Českého lesa a Brd cyklobusy. Povezou vlek pro 22 kol, využít je ale budou moci i pěší turisté. Na linkách bude paltit tarif integrované dopravy. Provoz ale bude záviset na epidemické situaci v západních a jižních Čechách.

Do tachovské části Českého lesa bude mířit linka z Plzně přes Stříbro, Bor, Tachov, Lesnou až na Starou Knížecí Huť. Na Domažlicko vyjede bus z Plzně na Chotěšov, Horšovský Týn, Poběžovice, Bělou nad Radbuzou, Železnou, která skončí na Přimdě. Brdská linka to vezme z Plzně přes Šťáhlavy, Spálené Poříčí a Míšov do Rožmitálu pod Třemšínem.

„Autobusy vyjíždějí každou sobotu, neděli a ve státní svátky kolem 08.30 z plzeňského terminálu Hlavní nádraží. Zpět se do stejné zastávky vrátí před 18.30," řekl Martin Fencl z firmy Plzeňský organizátor veřejné dopravy (POVED).

V červnu a o letních prázdninách postupně vyjedou další spoje. Zamíří například do Bezdružic, Sušice, Kvildy, Manětína, Kařezu či Zvíkovce. Novinkou bude cyklobus z Domařlic přes Klatovy, Čachrov, Prášily na Kvildu.

„Samozřejmostí bude vypravení cyklobusů po Šumavě v tradičních linkách mezi Horskou Kvildou, Kvildou a Bučinou a z Kvildy na Srní, Prášily a Železnou Rudu. Vyjedou o víkendu v červnu, o hlavních prázdninách budou jezdit celý týden,“ dodal Fencl. S provozem cyklobusů se počítá do konce září.

