Dospělý pár labutí se sedmi mláďaty odchytili ochránci ke kroužkování v polovině srpna na řece Klabavě. Nejmenší z mladých ale mělo děsivě poraněnou hlavu. „Zranění bylo už staršího data, rána hluboká, část lebky odštípnutá a úlomky vpáčené až do vnitřní části lebky, oko nefunkční,“ vypočetl zvířecí záchranář Karel Makoň.

Bylo zřejmé, že zraněnému zvířeti na místě nebylo možné nějak efektivně pomoci. „Převoz do záchranné stanice s odloučením od rodiny by byl pro mládě fatální. Zvažovali jsme, zda poraněné mládě vůbec kroužkovat a zda jeho utracení by nebylo milosrdnější,“ vzpomínal Makoň.

Zázračné zotavení

Nakonec se ochránci rozhodli vše nechat na přírodě. Labuť okroužkovali a vypustili s tím, že ji budou nadále sledovat. Příroda si téměř zázračně poradila…

„Letošní světlé mládě s viditelně zdeformovanou pravou stranou hlavy a poškozeným pravým okem jsme odečetli a nafotili při pravidelné kontrole zimujících vodních ptáků na řece Berounce kousek pod Dolanským mostem,“ řekl Makoň.

Pták se zdržuje v hejnu asi 30 zde zimujících labutí, chová se jako ostatní, a krom deformace pravé strany hlavy by si na něm nikdo ničeho zvláštního nevšiml. Problémem je sice nefunkční pravé oko, ale i s tím se zvířata dokážou srovnat.

Ptáci s handicapem

„Podobně handicapovaných labutí máme v kraji několik, a většinou se jedná o hnízdící a létající ptáky. Vybavím si labuť s německým ornitologickým kroužkem, bez oka, pravidelně hnízdící zhruba před 20 lety v Rochlově na Plzeňsku, labuť z rybníka Sycherák na Tachovsku, která tam dodnes hnízdí a vyvádí mláďata, či samice na řece Berounce v Nižboru,“ dodal Makoň.

VIDEO: Takhle pomáhali jihomoravští hasiči zraněné labuti.

délka: 02:18.17 Video Jihomoravští hasiči pomohli zraněné labuti v Brně. HZS Jihomoravského kraje