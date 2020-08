Labutí rodinka se snažila dálnici překonat po zemi, čtyři mladí ještě neuměli létat. U sjezdu na Nýřany ale skončili všichni pod koly aut.

„Během vteřiny byla čtyři mláďata na placku, samec sražen osobním automobilem, který ani nezpomalil, a samice s mnohočetnými poraněními živá, odhozena na krajnici,“ popsal masakr zvířecí záchranář Karel Makoň.

Labutí máma zázrakem přežila, přišla ale o křídlo. V plzeňské záchranné stanici se vzpamatovala z nejhoršího, a pak ji ochránci vypustili na řeku Radbuzu u soutoku se Mží. „Léčba venku na svobodě, v přirozeném prostředí, je to nejlepší, co může být,“ řekl Makoň.

Ptáci bez křídel

Labuť pookřála, na řece se záhy usadila, a své zachránce pořádně překvapila. „Našla si nového partnera, našeho bývalého pacienta, který si loni zranil křídlo a též nemůže létat,“ dodal Makoň. Nový pár teď spokojeně brázdí říční hladinu u Náplavky nedaleko centra města.

Věrnost „až za hrob“

Chování samice ukazuje, že s příslovečnou labutí věrností až za hrob to nebude tak žhavé. „Bylo by to proti přírodě. Úhyny partnerů u labutí jsou tak časté, že kdyby to byla pravda, měli bychom rybníky a řeky plné jen samých truchlících vdov a vdovců, což by byl konec celé populace,“ dodal Makoň.