Udělala něco, co si neodpustí. Pod vahou tíživých okolností vložila maminka loni 7. prosince do babyboxu ve Slezské nemocnici v Opavě několikaměsíční dceru do babyboxu. Už za hodinu, kdy byla holčička v péči lékařů, ale svého činu litovala a od té doby bojuje o to, aby mohla dostat dívenku zpět.