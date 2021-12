Zpět

Těžko si představit, co musela prožít máma, která se rozhodla odložit svou holčičku do babyboxu ve Slezské nemocnici v Opavě. Miminko totiž není novorozené! Je mu několik měsíců a ruce, které ho do boxu vložily, se mu na cestu snažily přidat i tašku plnou věcí… To se nepovedlo.