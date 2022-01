Bývalá prostitutka a dva recidivisté se potkali před Krajským soudem v Ostravě kvůli dvěma loupežím. Denisa N. (27) lákala chlapy do pastí, Marek D. (38) a Stanislav W. (23) je o vše obrali!

Sotva na začátku minulého roku vyšli Marek D. a Stanislav W. z vězení, do půl roku dělali vše pro to, aby se tam vrátili. Do party vzali i Denisu N., u které starší z mužů na čas bydlel a mladší s ní v době loupeží randil. Vymysleli plán, jak bez práce přijít k penězům.

Nejprve Denisa N. loni v červnu v Ostravě vlákala do temné ulice namol opilého mladíka pod záminkou, že ho vede na taxík. Jenže na muže se vrhli komplicové, přimáčkli ho ke schodům a sebrali mu mobil.

Podruhé vytáhli nůž

Druhá loupež už byla podle žaloby o dost drsnější. Podruhé šla Denisa N. „na rande“ s mužem z internetové seznamky k rybníku Štěpán. Tady se k nim připojili Marek D. a Stanislav W.

„S nožem v ruce měli mladíkovi, kterému ještě nebylo 18 let, hrozit smrtí. Pak se na něj vrhnout a vzít mu všechny věci z jeho tašky,“ zaznělo v obžalobě. U krajského soudu se však výpovědi v případě druhé loupeže rozcházely.

Rozpory ve výpovědích

„Ano, tak se to stalo a u obou skutků prohlašuji svou vinu,“ řekla jako první Denisa N. Její komplicové se k ní přidali jen u první loupeže.

U druhé figuruje zbraň, a tak muži začali kouzlit se slovy. „Nesmysl, nešli jsme loupit. Jen jsme měli vyzvednout nějaké její peníze a hlídat, aby vše proběhlo ok. Nevím, asi jsme ho nakonec okradli. Kdybych věděl, že mu není 18 let, tak tam nejdu. Ale výhrůžky nebyly a nožem jsme mu jen přeřízli popruh tašky,“ vypovídal zmateně Marek D. Přitom se původně policii ke všemu přiznal.

„Jen jsem hlídal, kdyby jí ten chlap, co s ní jde, něco udělal. Viděl jsem ho nad ní stát, chytl jsem nervy a šel po něm. Nůž jsem ale nepoužil,“ mlžil Stanislav W., který taky nedokázal vysvětlit, proč se původně přiznal a ještě vše házel na Marka D.

Jako organizovaná skupina

Podle obžaloby se trojice předem na všem domluvila a měla rozdělené role. Loupeže tak měli spáchat organizovaně.

Když se rozhodovalo o dalším setrvání Marka D. a Stanislava W. ve vazbě, vypadali oba muži, že je jim to jedno. Stihli na sebe pomrkávat a občas se nesrovnalostem ve vlastních výpovědích zasmáli.

Denisa N. je souzena na svobodě, jí i oběma mužům hrozí i přes prohlášení viny pět až 12 let vězení.