Muž se doprovodu tří dam ztratil při sběru borůvek na svazích kdesi u střediska Ovčárna několik kilometrů pod Pradědem. Telefon u sebe neměl, bylo vyhlášeno pátrání. Do akce vyrazili muži z horské služby i policie, dorazili i psovodi.

„Celý večer až zhruba do půlnoci prohledávali přístupové cesty, stezky, chaty, krmelce i posedy. S negativním výsledkem,“ řekl policista René Černohorský. Pátrání pokračovalo další den ráno. Až dopoledne bylo jasné, kde vlastně je.

Netušil, že ho hledají

„Muž až v Krnově vyhledal známou, se kterou byl den před tím na borůvkách. Došel sem velmi vysílen, ale jinak byl v pořádku,“ podotkl Vítězslav Kaller z Horské služby. Pokud muž nešel složitým terénem, musel ujít do Krnova alespoň 43 kilometrů! Kdyby šel přímou čarou z Ovčárny do Krnova doslova přes „devatero kopců“ a „devatero údolí“, i to by bylo nejméně 30 kilometrů.

Jeho výkon, kdy tam došel bez mapy, telefonu a podle všeho i světla, zaslouží uznání. Vždyť 42 kilometrů a 195 metrů k tomu je délka maratonského běhu!

Záchranáři to ale vidí jinak. „Zbytečně zaměstnal záchranáře, kteří nemohli pomáhat jinde. Stačil drobný detail. Mít u sebe telefon,“ uzavřel Kaller.

Celá situace kolem ztraceného Slováka byla o to paradoxnější, že se mu podařilo dostat v Krnově až k ženě (43), která jeho zmizení nahlásila. „Muž se až od ní dozvěděl, že se po něm pátrá. Poté, co se objevil, žena zavolala na policii a pátrání bylo zrušeno,“ sdělil Vítězslav Kaller z Horské služby.

Zkuste „appku“ Záchranka

Skoro každý má dnes „chytrý“ telefon, proto Horská služba apeluje na všechny turisty, aby si nainstalovali aplikaci Záchranka. V nouzi mohou zmáčknout v aplikaci červené tlačítko, které slouží jako jakýsi alarm, po dobu tří sekund. Odešle se tak zpráva s přesnou polohou odesílatele a zároveň automaticky vytočí linku zdravotních záchranářů.

VIDEO: Policisté na Znojemsku našli díky termovizi ve vrtulníku pohřešovaného seniora.