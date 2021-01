Nové zvířecí krematorium plánuje podnikatel Petr Bajgar vybudovat v areálu bývalého dolu Koblov v Ostravě. „Jedni protestují, druzí záměr vítají,“ říká Bajgar, který záměr chystá už 5 let.

„Čekáme na vyjádření EIA, čili posouzení vlivu na životní prostředí. Pak můžeme vyřizovat další náležitosti ke stavbě. Fungovat bychom chtěli začít ještě letos,“ dodá podnikatel.

Kafilerii nechceme

Aktéři, kteří vyvolali podpůrnou petici, tvrdí, že nemají kde důstojně pochovat své zvířecí miláčky. „Do země se nesmí a do kafilerie, kde s nimi zachází jako s odpadem, je dávat odmítáme,“ píší.

Poukazují také na fakt, že nejbližší zvířecí krematoria jsou až v Olomouci a v Brně. Existují bez problémů už několik let. Rozhodně nezapáchají, jak si lidé mylně pletou s odérem z kafilerie.

Další skupina obyvatel hlavně z okolí připravila pro změnu petici proti výstavbě. „Rád se s nimi setkám a nejasnosti vysvětlím. Půjde o vkusnou malou stavbu,“ zmíní Bajgar.

Muž počítá s tím, že až v 80 procentech rozloučení by se jednalo o psy a ve zbytku o kočky a další drobná zvířata.

Zařízení by zajistilo převoz uhynulého zvířátka a jeho uložení do chladicího boxu. Počítá se i se samostatnou místností pro rozloučení. V průměru by krematorium spálilo asi 9000 kg živočišných tkání za jeden rok.

