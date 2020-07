Syn Lenky Niećové pracuje v Dole Darkov. Podle jejích slov měla vláda Důl Darkov – jako ohnisko další vlny koronaviru na Karvinsku – uzavřít mnohem dříve. To se mělo stát v poslední květnový týden, ale údajně tomu tak nebylo.

Fáralo se dál

„Podle toho, co bylo vyhlášeno, mělo na dole jet pouze odvětrávání a odčerpávání vody. Prý tam mělo být jen 150 lidí. Jenže to bylo jinak! Kdo nebyl nemocný nebo v karanténě, chodil do práce. Můj syn normálně fáral, na čerpání ani odvětrávání nepracuje,“ promluvila do mikrofonu na pódiu.

„První testování proběhlo až 18. května, testováno bylo jen 600 lidí z 1800 zaměstnanců, podle jakého klíče je vlastně hygiena vybírala?“ ptala se.

Festival jí zrušili

Kromě synovy práce zmínila Lenka Niećová i dopady náhlého rozhodnutí krajské hygienické stanice o zrušení hromadných akcí nad 100 osob.

„Jsem amatérský muzikant, občas hraju na festivalech, někdy v klubech. V pátek 17. července během cesty na novojičínský folkový Festival Pod Kaštany jsem se dozvěděla, že festival je zrušen. Nikdo nevěděl proč,“ hřímala naštvaně.

délka: 01:07.25 Video Lenku Niećovou naštvalo překotné opatření krajské hygienické stanice v Moravskoslezském kraji. Michal Charbulák

Náhle odříznuti

Přípravy takového festivalu trvají celý rok a právě poslední týden je s ním nejvíce práce. „Vše finišuje, zaplacena je technika, stavba pódia…,“ pokračovala Niećová s tím, že restaurace, která připravovala jídlo, ho musela ještě ten den rozdávat.

„Copak nešlo platnost nařízení odložit o den o dva? To přece nejde odříznout takhle najednou celý kraj, statisíce lidí. Vzít nám právo na informace, na včasnou přípravu,“ bouřila a spolu s dalšími řečníky vyzvala ke konci působení ministra Vojtěcha.

Chystají žalobu

Iniciativa Kultura v Moravskoslezském kraji, kterou vytvořili organizátoři kulturních akcí, umělci či dodavatelé služeb, chystá žalobu na Krajskou hygienickou stanici (KHS) v Ostravě. Žádá zrušení protiepidemických omezení, která KHS vydala v pátek. Situace kolem koronaviru a vydaná opatření podle nich postihly tisíce lidí a v kraji budou mít značný finanční dopad.

V pátek se ukáže

Opatření přijatá kvůli epidemii nového typu koronaviru se možná v některých regionech Moravskoslezského kraje zmírní. „V plánu je jejich vyhodnocení na konci týdne. Nejspíš se ale neuvolní všechna najednou,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V Moravskoslezském kraji bylo pozitivně testovaných od začátku pandemie přes 4000 lidí.