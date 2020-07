Zpět

Měla to být pořádná „merenda“ s pitím až do rána. Amatérští fotbalisté se sešli v hospodě U Hrůbků v Ostravě-Zábřehu a slavili 10. Výročí svého klubu. Jenže v pátek se kvůli koronaviru zpřísnila na severu Moravy opatření a hospody musí zavírat ve 23 hodin. To se nestalo, k restauraci dorazilo takřka 30 policejních vozů, aby slavící rozehnali!