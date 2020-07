Letošní festival Colour of Ostrava je zrušený, organizátoři tak připravili náhradu v podobě NEfestivalu Colours of Ostrava, který měl právě probíhat. Jenže je s ním konec. Zpřísněná protiepidemiologická opatření zrušila i ten. Šéfka akce je rozhořčená a zvažuje právní kroky.

Festival Colors of Ostrava, největší hudební akce ve střední Evropě, má za sebou 18 úspěšných ročníků. Ten letošní byl přesunut na příští rok. Jako kompenzaci pro fanoušky připravili organizátoři alespoň multižánrový NEfestival pro 1000 lidí denně.

Festival začal v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě ve středu a měl trvat do soboty. V pátek v poledne však přišla tvrdá rána. Krajská hygienická stanice v Ostravě s okamžitou platností zakázala všechny akce nad 100 lidí.

Zvažuje právní kroky

„Zpráva přišla naprosto nečekaně. Mohlo se počkat alespoň do půlnoci. Toto je jako stanné právo. Je to nehorázné, nemravné a ekonomicky devastující,“ řekla naštvaná Zlata Holušová, která má organizaci festivalů na starosti.

„Nikdo nás dopředu nevaroval, přitom na stole už to měla hygiena několik dnů předem,“ dodává ředitelka. Podle ní to do budoucna ohrozí i konání dalších podobných akcí nejen v Moravskoslezském kraji, protože nikdo nebude mít jistotu, že ji nebude muset na poslední chvíli zrušit.

„Jsem zvědavá, kdo to zaplatí a zvažuji bránit se právními kroky,“ dodala. Návštěvníkům, kteří si zakoupili lístek na NEfestival, doporučila sledovat webové stránky a sociální sítě.