Dlouhých pět let žena zneužívala sociální systém. Nejprve svou fintu, jak vytahat z dávek co nejvíce peněz, vyzkoušela u své matky, které pozměňovala lékařské zprávy. Když jí to procházelo, použila stejný systém „výdělku“ i u své dcery.

Ženě to procházelo až do začátku roku 2018, kdy se pracovnicím z Okresní zprávy sociálního zabezpečení začala její péče o dvě nemohoucí osoby v rodině zdát podezřelá. Vše proto úřad nahlásil policii.

„Začal dlouhý vyšetřovací proces, během kterého kriminalisté shromažďovali důkazní materiály, jako jsou například lékařské zprávy, odborná vyjádření, posudky, závěrečné zprávy z psychologického a pedagogického posouzení o zdravotním stavu nezletilé dcery,“ uvedla mluvčí policie Eva Michalíková.

Premiantka se „neorientuje“

Žena si vůbec nelámala hlavu s tím, jak zprávy předělat k obrazu svému tak, aby vydělal co nejvíce peněz. Jedna z lékařských zpráv, kterou měla své dceři upravit, aby získala příspěvek na péči, zněla:

„Při častých kolapsových stavech a záchvatech je nutný stálý dohled dítěte 24 h. denně. Bývá v bezvědomí, neví o sobě, nereaguje, neorientuje se v místě ani čase, potřebuje pomoc druhé osoby. Má problémy i s orientací a komunikací. Neujde ani 100 metrů, má závratě, točí se jí hlavička, dušnost, zvracení, bolest na hrudi,“ citovala policie.

Po takové úpravě byl dceři přiznán 3. stupeň závislosti, z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a matce se sypaly dávky. Vše bylo ale vymyšlené!

Dcera byla přitom soběstačná, nepotřebovala ve škole asistenta. Na druhém stupni základky i na střední škole byla takřka za premiantku.

Vykutálená dcera podle policie vyluxovala matce účet: Zmizelo půl mega!

Hrozí jí až osm let

V další zprávě udělala z matky ležáka. V lékařských zprávách u své matky pro změnu měla žena například přepsat text: »Je dobře pohyblivá« na text »Je nepohyblivá«.

Od roku 2013 do 2018 měla neoprávněně pobírat sociální dávky v podobě příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu a příspěvku na auto. „Svým podvodným jednáním se žena měla obohatit téměř o jeden milion korun,“ uvedla Michalíková. Žena je stíhána na svobodě. Za počínání jí hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

