Mladá maminka tragicky přišla o život před zraky svých malých synků. Čtyřletý Astin sledoval, jak jeho maminka Shari Fietjeová (†29) cvičí na běžeckém pásu. Zničehonic však spadla a udeřila se do hlavy. Na následky zranění zemřela. Chlapec si však myslel, že jeho maminka pouze spí, a tak si lehl vedle ní.

Shari Fietjeová z novozélandského Aucklandu milovala běhání, a tak si pořídila domů běžecký pás. Začátkem prosince ji při běhání sledoval i syn Astin, její trénink však bohužel skončil tragicky. Devětadvacetiletá žena upadla a udeřila se do hlavy.

„Ztratil jsem lásku svého života, někoho tak výjimečného a drahého, tak úžasnou mámu, manželku a přítelkyni,“ napsal její manžel Jamie na sociální síť facebook s tím, že Shari se znovu vracela k běhání poté, co podstoupila plastiku nosu. V domě s ní byl nejen syn Astin, ale také mladší syn Axell. „Maminka byla na běžícím pásu, přepadla, udeřila se do hlavy a usnula, tak jsem šel spát s ní,“ měl popsat čtyřletý Astin svému otci Jamiemu poté, co se vrátil domů.

„Shari byla tak úžasná máma, absolutně milovala naše kluky Astina a Axella. Kluci si vedou dobře, ale vím, že až to pochopí, budou mít spoustu otázek a bude těžké je vidět vyrůstat bez jejich mámy,“ dodal v příspěvku na facebooku a přidal fotografii, na níž je se svou manželkou. Zatím není jasné, jak k tragédii došlo. Přesnou příčinu smrti mladé mámy určí pitva.