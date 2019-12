Blíženci

Odpoutejte se od trablů z práce a myslete na svůj vlastní rozvoj. Neházejte do placu kolegům a šéfovi své nápady, nemělo by to vytoužený efekt. Ba právě naopak. Prostě nejste ve své kůži a nedaří se vám dotáhnout své povinnosti do konce.