Když byla loni odvolána z funkce šéfka ostravských žalobců Tamara Kornasová, podala správní žalobu na stát. Argumentovala tím, že její nucený odchod nesouvisí s pracovními chybami a zastavováním trestních stíhání, nýbrž s metodami, které nastolila tehdejší krajská státní zástupkyně Zlatuše Andělová.

Z výpovědí kolegů, kteří se Kornasové zastávají, vyplývá, že její předchůdkyně Andělová minimálně po několik let praktikovala velmi neotřelé metody. Mezi ty patřilo až chorobně pedantské lpění na včasném příchodu do práce, kontrola přestávek na oběd či limitů služebních telefonů. Ostravští státní zástupci „fasovali“ dokonce speciální propustky, aby mohli navštívit lékaře, které jim pak byly odebrány a kontrolovány. Uvedl to server Česká-justice.cz.

Pod dozorem

Andělová podle serveru zavedla počátkem roku 2017 na OSZ elektronický evidenční systém docházky. „Dříve, když jsme šli na oběd, tak jsme zapsali do docházkové knihy, že jsme byli na obědě od 11:00 do 11:30 hod. Každý ale věděl, že tak rychle se v okolních restauracích obědvat nedá. Po zavedení elektronického systému evidence docházky bylo vyžadováno, abychom obědovou pauzu měli skutečně v rozsahu pouhých 30 minut, ani o minutu déle. Já jsem například kvůli tomu přestala chodit na obědy,“ řekla před soudem jedna ze žalobkyň OSZ.

Stačilo prý se zpozdit jen o minuty a Andělová okamžitě dotyčnému volala a dožadovala se vysvětlení.

„U doktorky Andělové docházelo k tomu, že člověk přišel do práce třeba o pět sekund později a už měl telefonát, jak to že přišel o pět sekund později do zaměstnání. Docházelo i k tomu, že když jsem šel z hlavního líčení od soudu do kanceláře, tak doktorka Andělová měřila vzdálenost a počítala, jak dlouho mi bude cesta trvat, a pak mi vyčítala, že jsem se třeba minutu někde zdržel,“ uvedl podle serveru před soudem jeden ze státních zástupců.

Plechové huby

Poměry horší snad než ve vězení se rychle rozkřikly i mezi kolegy a ostravští žalobci si prý rychle vysloužili přezdívku „plechové huby“, protože za vymezený čas nelze sníst ani polévku.

„Já jsem s doktorkou Andělovou osobně několikrát mluvil, říkal jsem, že není problém, když se například sekretářka zdrží o 5 minut déle na obědě, ale doktorka Andělová mně vždy argumentovala ustanoveními zákoníku práce,“ uvedl další ze zaměstnanců.

Tajné nahrávky

Další svědci popsali, jak změna atmosféry a vyvíjený tlak ovlivňovaly jejich práci. Údajně vznikaly tajné nahrávky z porad ostravských žalobců, které pak vedení krajského státního zastupitelství používalo ke kritice práce Kornasové. Soud bude pokračovat v prosinci, kdy by měla vypovídat i Zlatuše Andělová.

Ištván: V rámci zákonů

U soudu vypovídal i vedoucí Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Ivo Ištván. „Je pravdou, že jsem s doktorkou Andělovou diskutoval o tom, zda by se nedalo například ubrat v přísnosti ohledně dodržování docházky,“ uvedl a dodal, že Andělová vždycky jednala v rámci zákonů. Líčení bude pokračovat.

