Beran

Pokud jste už dlouho slibovali splnit přání svému blízkému, snažte se to dnes dodržet. V opačném případě vás to bude hodně mrzet. Mimoděk zaslechnete cosi z rozhovoru mezi spolupracovníky a nebude se vám to moc líbit. Okamžitě to musíte začít řešit.