Nenávist může být podle ostravského primátora Tomáše Macury za současným děním na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Té totiž hrozí omezení akreditace pro obor Všeobecné lékařství, na který by fakulta nemohla přijímat nové studenty.

„Nevím, jaký smysl by ztráta akreditace měla mít, co by pomohla zlepšit. Spíše si dovolím i trochu jakousi spekulaci, že za tím trošičku vidím konkurenční boj mezi lékařskými fakultami v tomto státě,“ uvedl Macura.

Podobný názor má i rektor univerzity Jan Lata. Připustil sice, že fakulta při přijímání studentů pochybila, ale zároveň odmítl závěry kontroly Národního akreditačního úřadu v tom, že jde o selhání kontrolního systému na univerzitě.

„Spíše to připomíná trest nežli snahu o nápravu. Všichni si pamatujeme, jak těžce lékařská fakulta v Ostravě vznikala a jak proti jejímu založení bojovaly ostatní lékařské fakulty. Řada kolegů mi v poslední době říkala, že je stále v určitých kruzích jakési nepřátelství vůči nám. Nevěřil jsem tomu, ale podobné, dle mého názoru neadekvátní, závěry bohužel tento pocit podporují,“ řekl Lata.

Běží lhůta

Univerzitě nyní běží lhůta, v níž se má ke zprávě komise vyjádřit. „Nebudu zapírat, že je to skutečnost velmi nepříjemná. Nicméně nedomnívám se, že tady to riziko ztráty akreditace reálně hrozí, neboť jsem v tom optimista,“ řekl rovněž zastupitelům primátor.

Problém přijímacího řízení na lékařskou fakultu podle Macury sice nelze zlehčovat, ale týkal se pouze jednotek lidí. Fakulta už přijala nápravná opatření, která osobně považuje za zcela dostačující.

Bez ohledu na to, jak vše dopadne, nebude mít tento problém podle primátora žádný dopad na univerzitu jako takovou. Univerzita má smělé investiční plány na výstavbu dvou objektů v areálu výstaviště Černá louka zhruba za miliardu korun.

