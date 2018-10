„Hned od začátku se budu hlavně snažit zklidnit situaci v nemocnici. Věřím, že se mi to podaří i ve spolupráci s přednosty klinik. Určitě se chci co nejdříve sejít s vedením Moravskoslezského kraje i města Ostravy, ale prioritou je jednání se zástupci Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Velmi dobře si uvědomuji, že je to pro nás klíčový partner. Bez něj nejsme například schopni jmenovat přednosty klinik. Personální změny ale rozhodně neplánuji,“ řekl Vávra. Právě mezi nemocnicí a lékařskou fakultou panují dlouhodobě napjaté vztahy. Dočasným vedením nemocnice Vávru pověřil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Fakulta je dále v obavách

Proděkanka lékařské fakulty Darja Jarošová ale uvedla, že fakulta sice přivítala Machytkovo odstoupení z funkce, ale jmenování Vávry prozatímním ředitelem přijala s určitými obavami kvůli jejich blízkým vazbám.

„Pokud by výsledkem personální změny měly být pouze kosmetické úpravy konzervující stávající stav ve fakultní nemocnici před odstoupením doktora Machytky z funkce ředitele, rozhodně by to konsolidaci vztahů mezi nemocnicí a lékařskou fakultou nijak nepomohlo,“ míní Jarošová.

Přesto je fakulta připravena s Vávrou začít jednat. „Je všeobecně známou skutečností, že stávající stav, vzniklý činností doktora Machytky v personální oblasti, představuje bezprostřední hrozbu ztráty akreditace a následně ztráty statutu Lékařské fakulty Ostravské univerzity,“ doplnila proděkanka.

Co se v nemocnici dělo?

Machytka ve FNO v únoru nahradil ve funkci ředitele někdejšího ministra zdravotnictví za ČSSD Svatopluka Němečka, kterého odvolal ministr Vojtěch. Po Machytkově příchodu funkci nečekaně opustili čtyři přednostové a studenti lékařské fakulty začali vyhrožovat stávkou.

