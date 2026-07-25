V době, kdy se začali lidé vracet z práce, vylezl zoufalý mladík (21) v Bohunicích na most nad tramvajovou tratí a chtěl se zabít. Rozmluvit se mu to snažila kolemjdoucí, která přivolala strážníky.
„Jelikož jsme byly nejblíže, okamžitě jsme vyrazily. Neměly jsme žádné vybavení, ani zkušenosti. Nebyl ale čas čekat na příjezd vyškolených kolegů na tyto situace,“ vysvětlila Valehrachová.
Mladík stál za zábradlím a chtěl skočit přibližně z osmi metrů na betonový chodník vedle kolejí. „Mluvily jsme s ním a pomalu se k němu přibližovaly, pak jsme ho popadly za ruce a držely,“ pokračovala strážnice.
Prosil, aby ho pustily
Nešťastník je prosil, ať ho pustí, chtěl zemřít. To ale strážnice nepřipustily. Uklidňovaly ho. „Pak jsme ho dosoukaly až ke kraji mostu, kde jsme si sedly do trávy. Až pak nám došlo, že jsme mu zachránily život,“ dodala šťastná Valehrachová.
Mladíka záchranáři odvezli na psychiatrické vyšetření. Tam se mladík zklidnil natolik, že od úmyslu se zabít již ustoupil. Nyní se za pomoci odborníků snaží problematickou životní situaci řešit.
Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky na bezplatné Lince první psychické pomoci: 116 123. Pro děti a mladistvé funguje na čísle 116 000. Služby jsou poskytovány nonstop.
VIDEO: Pohotoví strážníci rozmluvili Brňanovi skok z mostu.