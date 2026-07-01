Šlo o manželku historika a místostarosty Znojma Zuzanu Kacetlovou. „Vytočila linku 156 a rozmlouvala s mužem až do příjezdu strážníků. Svěřil se jí, že má velké osobní problémy,“ řekl Blesk.cz Jiří Kacetl (Pro Znojmo). „Nikdo další se nezapojil. Jeden z chodců dokonce prohodil, že si to má pán vyřešit sám se sebou,“ kroutí hlavou Kacetl.
„Já už nemám co ztratit. Ztratil jsem doklady, peníze, manželku, všechno,“ vzlykal nešťastník. „Hele, to vyřešíme. Vždyť se známe. Můžu jít za tebou? Já ti pomůžu,“ navázal kontakt jeden ze strážníků. Po několika minutách muž od sebevražedného úmyslu upustil a nechal se přetáhnout zpět na lávku. Poté se ho ujali zdravotníci.
Místostarosta: Jsem na svou ženu hrdý
Souhra Zuzany Kacetlové a strážníků sklidila na sociálních sítích vlnu uznání. „Jsem moc hrdý na svoji ženu Zuzku, že pánovi, který chtěl na lávce přes znojemské nádraží spáchat sebevraždu, pomohla vrátit se zpět do života,“ vzkázal historik a znojemský místostarosta.
„Hezký lidský přístup, klobouk dolů. Lidé si mají mají pomáhat a je hřejivé vidět, že se povedlo pomoci. Zuzka udělala velký dobrý skutek,“ vzkázala například paní Eva.
Pokud se potýkáte s pocity beznaděje, úzkosti či myšlenkami na sebevraždu, neváhejte vyhledat odbornou pomoc. Nonstop a zdarma můžete volat na Linku pro dospělé v krizi 116 000 nebo Linku první psychické pomoci 116 123. Pomoc je k dispozici také na Lince důvěry 283 850 300 nebo prostřednictvím chatu na www.modralinka.cz.