„Vyděšený oznamovatel hlásil, že muž stojí za zábradlím v Ratibořské ulici a nesrozumitelně mumlá omluvy. A pak od něj zazněla ta nejhorší slova, že chce skočit,“ líčili událost strážníci.
Do akce vyrazili zkušení profesionálové z autohlídky jako je policista Emil, který se podílel lednové záchraně sebevraha ze spojky mezi Kauflandem a Globusem, a s ním kolegové Pavel a Matěj.
Strhli ho do bezpečí
Minuty rozhodovaly. Každý špatný krok mohl znamenat pád a nevratnou tragédii. Strážníci navázali s mužem kontakt, mluvili s ním, snažili se ho udržet v realitě. Napětí by se dalo krájet.
Pak přišel ten okamžik. V krátké, nestřežené vteřině se jim podařilo přiblížit. Pevný stisk, rychlá reakce a muž byl stržen zpět do bezpečí. Doslova v poslední chvíli. Tohle nebylo štěstí. Tohle byla profesionalita, chladná hlava a obrovská dávka empatie.
„Na místo mezitím dorazila i hlídka státní policie, která si případ převzala. Zároveň jsme přivolali sanitku a sebevrah skončil v péči zdravotníků,“ popsali strážníci šťastný konec. Díky všímavému oznamovateli, bleskové reakci záchranných složek a především díky Emilovi a jeho kolegům se z běžného ranního oznámení nestala tragédie.
Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky na bezplatné Lince první psychické pomoci: 116 123. Pro děti a mladistvé funguje na čísle 116 111 Linka bezpečí. Služby jsou poskytovány nonstop.
VIDEO: Pohotoví strážníci rozmluvili Brňanovi skok z mostu.
