Smutným případem se zabývají plzeňští kriminalisté od středečního odpoledne. „Přijali jsme oznámení, které se týkalo obavy o život a zdraví dvou lidí, provedli násilný vstup do bytu a nalezli zde již osoby bez známek života,“ uvedli policisté.
Událost se odehrála v paneláku v Brněnské ulici. Muži a ženě bylo kolem šedesáti let. Zaznít měly dva výstřely.
Kriminalisté zatím pracují s verzí, že na smrti se neměl podílet nikdo další. „Podle zatím zjištěných skutečností nic nenasvědčuje tomu, že by na smrti těchto dvou osob měl mít podíl ještě někdo jiný. Na místě činu provádí prvotní a neodkladné úkony plzeňští i krajští kriminalisté,“ oznámila policie.
Patrně dvě sebevraždy
Prvotní verzí byl násilný trestný čin mezi dvojicí. Později policie uvedla, že pravděpodobnější je verze dobrovolného odchodu ze světa.
„Po provedených úkonech na místě činu pracujeme aktuálně i s verzí, že obě osoby se mohly samy rozhodnout, že ukončí své životy. Nařízeny jsou soudní pitvy pro určení přesných příčin jejich úmrtí,“ dodali policisté.
Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky na bezplatné Lince první psychické pomoci: 116 123. Pro děti a mladistvé funguje na čísle 116 111 Linka bezpečí. Služby jsou poskytovány nonstop.
