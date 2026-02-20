Drama na mostě na D1: Policisté rozmluvili muži (59) sebevražedný skok

Policisté Michal Kadlec a Tomáš Hron muže přemluvili, aby od svého sebevražedného úmyslu upustil.
Policisté Michal Kadlec a Tomáš Hron muže přemluvili, aby od svého sebevražedného úmyslu upustil.
20. února 2026
Finanční problémy přivedly muže (59) z Vysočiny k zoufalému kroku. V pátek ráno si stoupl za zábradlí dálničního mostu na D1 u Velkého Meziříčí. Naštěstí mu policisté skok rozmluvili!

Projíždějící řidiči naštěstí okamžitě zalarmovali přes linku 158 policii. Hlídka z dálničního oddělení Velký Beranov dorazila na místo během pěti minut a okamžitě s nešťastníkem navázala kontakt.

Policisté posléze muži skok rozmluvili a převezli ho na nedaleké parkoviště, kde se ho ujali zdravotníci. Ještě předtím provedli dechovou zkoušku s naměřenou hodnotou 0,6 promile alkoholu. 

Ilustrační foto.

„Policisté Michal Kadlec a Tomáš Hron prokázali rozhodnost a obrovskou odvahu a tím společně zachránili lidský život. Při rozhoviru s mužem vyšlo najevo, že důvodem, proč chtěl muž ukončit svůj život měly být finanční problémy,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková..

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111. Služba je poskytována nonstop a zdarma.

