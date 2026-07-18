„Vítězný návrh je magistrátem pro 21. století. Jde o transparentní a srozumitelnou budovu, která svou otevřeností symbolizuje přístup veřejné instituce a umožňuje občanům nahlédnout do vnitřního dění,“ řekla primátorka Brna Markéta Vaňková (49, ODS).
Architekti budovu navrhli tak, aby měla minimální nároky na energie. Zeleň umístili nejen v okolí, ale dovnitř budovy. Tam vznikne i vodní plocha, která má zlepšit klima a tlumit hluk od přepážek.
„V budově budou sídlit zejména agendy spojené s evidencí obyvatel, vydáváním občanských průkazů a cestovních pasů, evidencí vozidel a řidičských oprávnění,“ upřesnil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
Primátor zůstane v historické budově
V první fázi má v nové budově pracovat 550 z 1570 zaměstnanců magistrátu. „Do budoucna by jich tam ovšem mělo pracovat až 980,“ dodal tajemník magistrátu Oliver Pospíšil. Termín výstavby ještě není stanoven.
Magistrát aktuálně využívá celkem devět odloučených budov. Do nového magistrátu se má přesunout 1 až 2 třetiny zaměstnanců a počet budov se tam výrazně zredukuje. Vedení města se ovšem přesun netýká, ten bude i nadále sídlit na Dominikánském náměstí v budově postavené v letech 1860 až 1861.