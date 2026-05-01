Petici za přesunutí památníku, kde jsou už stovky podpisů, představili členové brněnské liberální koalice TU! tvořenou Piráty a stranami Fakt a Gen.
„Chtěli bychom pro lokalitu uspořádat architektonickou soutěž a dát prostor odborníkům, aby navrhli její smysluplné využití,“ uvedl brněnský zastupitel Adam Zemek (Piráti)
Podle něj by místu sslušelo dětské hřiště včetně kavárny. Návrh představil na dubnovém zasedání zastupitelstva, kde sklidil pískot a nadávky. Dorazili na ně totiž odpůrci květnového sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu na brněnském výstavišti.
Protichůdná petice se blíží dvěma tisícům podpisů. „Nesouhlasíme s tvrzeními, že se jedná o ideologický symbol minulého režimu a že jeho umístění jakkoli brání občanům v užívání tohoto prostoru na Moravském náměstí,“ uvedl její autor Radim Vašica.
Kulturní památka a válečný hrob
Památník je ve správě městské části Brno-střed. „Vzhledem k tomu, že se jedná o nemovitou kulturní památku a válečný hrob, tak by změnu umístění musely pravděpodobně schválit magistrátní Komise pro kulturu, poté brněnská rada a zastupitelstvo. Následně by město celou záležitost muselo řešit s ministerstvem kultury a ministerstvem obrany,“ upozornil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
„Chápu emoce a motivaci některých názorů na jeho odstranění, na druhou stranu je to stopa a otisk určité doby. Tak by na něj mělo být nahlíženo,“ reagoval na polemiku archeolog, etnolog a krajský zastupitel Michal Doležel.
Památník, dílo Vincence Makovského, Bohuslava Fuchse a Antonína Kuriala, se stal po listopadu 1989 několikrát terčem útoku vandalů. Naposledy v únoru 2022 po zahájení ruské invaze na Ukrajinu někdo na podstavec namaloval srdce v barvách ukrajinské vlajky.
VIDEO: Unikátní záběry z okupovaného Brna a po náletech spojenců
Unikátní záběry z okupovaného Brna a po náletech spojenců
Unikátní záběry z okupovaného Brna a po náletech spojenců