„V bytovém fondu máme byty, které svou velikostí nebo dispozicí neodpovídají potřebám většiny běžných nájemníků. Chceme proto nabídnout takové řešení, které pomůže studentům a zároveň umožní efektivně využít městský majetek,“ vysvětlil místostarosta Brno-střed Martin Vrubel (40, KDU-ČSL).
Vysoký nájem
Celkově jde o 20 bytů, z nichž některé mají plochu až 130 m2. Běžný nájemce by u nich musel platit měsíčně 28 až 35 tisíc korun, k tomu je samozřejmě potřeba přičíst náklady na energie a vodu. Nacházejí se v centru města, v ulicích Dvořákova, Joštova, Starobrněnská, Nádražní, nebo Konečného náměstí.
Některé byty jsou navíc v domech, které městská část postupně připravuje k celkové rekonstrukci. „Tyto byty nejsou vhodné pro dlouhodobé rodinné bydlení, pro přechodné studentské bydlení ale představují velmi dobré řešení," je přesvědčen radní Martin Drdla (47, ANO).
„Předpokládáme, že výše nájemného včetně všech energií, bude pro jednoho studenta kolem osmi tisíc korun měsíčně,“ upřesnil místostarosta.
Čistou matematikou jde tak zjistit, že radnice za byt zinkasuje i více než 60 tisíc korun. Nabídka bude zveřejněna v červnu na stránkách Realitní společností města Brna a.s.
